Cameroun : Joshau Osih élu président national du parti politique SDF

Au Cameroun, « Joshua Osih est le nouveau président national du Social democratic front », a annoncé ce dimanche 29 octobre 2023, la radio nationale, la CRTV.



Selon la radio gouvernementale, M. Osih « a été élu avec 985 voix contre 363 pour David Shewa et 217 pour Godden Zama, ses principaux adversaires ». Il remplace à ce poste Ni John Fru Ndi, opposant hitorisue au Président Paul Biya. M. Fru Ndi est décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé, des suites d’une longue maladie.



En 1992, lors de la toute première élection présidentielle pluraliste du Cameroun, Ni John Fru Ndi était arrivé en deuxième position avec 36 % des suffrages derrière Paul Biya (40 %), au pouvoir depuis 1982.



M. Osih qui le remplace ce dimanche, aura la lourde tache de jouer à la mediations avec les anciens barons du SDF. Les frondeurs de ce parti politique ont souvent contesté l’autorité de Joshua Osih qui était jusqu’à ce jour, le premier vice-président du parti, accusé de faire main basse sur le parti.



Fin février 2023, le Social Democratic Front (SDF) a exclu 34 militants accusés d’« actes inacceptables contre la hiérarchie » du parti.



Quelques semaines plus tôt, 32 dirigeants du parti avaient en effet déposé deux plaintes à Yaoundé : la première le 10 février, devant le Tribunal de grande instance du Mfoundi, et la seconde une semaine plus tard, en référé, auprès du Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif.