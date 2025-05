Les quartiers les plus touchés incluent Pont Vert et Doursoungo, où les caniveaux bouchés et le manque d’un système de drainage efficace ont favorisé une accumulation rapide des eaux de pluie.





Il est important de rappeler que nous ne sommes encore qu’au début de la saison pluvieuse, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’état de préparation de la ville face aux prochaines averses.