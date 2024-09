Cameroun : Paul Biya Reçu par le Président Chinois Xi Jinping

Sur Twitter, Biya a déclaré : « J'ai eu ce jour des entretiens cordiaux avec S.E. Xi JINPING. Évoquant la stabilité de l’amitié et de la coopération entre le Cameroun et la Chine, nous nous sommes promis de travailler pour élever ces relations au niveau d’un partenariat stratégique global. »



Contexte des Relations Cameroun-Chine

Cette rencontre souligne l'engagement des deux nations à renforcer leur coopération dans divers domaines, allant du développement économique à l'infrastructure. Le Cameroun et la Chine ont historiquement maintenu des liens amicaux, et cette promesse d'un partenariat stratégique global pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les deux pays.



Conclusion

La visite de Paul Biya en Chine et ses discussions avec Xi Jinping témoignent d'une volonté mutuelle d'approfondir les relations bilatérales, au bénéfice des deux pays.