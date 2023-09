Cameroun : Paul Biya crée une École militaire de formation aux opérations de maintien de la paix

Le président camerounais Paul Biya a signé le 4 septembre 2023 le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'École de formation aux opérations de maintien de la paix (EFOMP). Il s'agit d'une École de formation militaire dans le domaine des opérations de maintien de la paix, directement rattachée au chef d'état-major des armées.



Le poste de commandement de l'EFOMP est fixé à Motcheboum, département du Haut-Nyong, région de l'Est.



L'École est chargée de la mise en condition opérationnelle des contingents nationaux et éventuellement étrangers, ainsi que des personnels désignés pour servir dans le cadre des missions et maintien de la paix ; le renforcement des capacités des personnels du ministère de la Défense dans le domaine du maintien de la paix.



Elle est également chargée de toute autre mission qui pourrait lui être confiée, en rapport avec le maintien de la paix.