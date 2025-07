Cameroun - Politique : Léon Theiller Onana conteste la candidature de Paul Biya à la Présidentielle 2025

Dans une déclaration faite ce dimanche 27 juillet 2025, Theiller Onana, se présentant comme un fervent défenseur de la démocratie, a appelé les citoyens à la vigilance : « Chers concitoyens, Dans ce moment crucial de notre histoire, nous ne devons pas céder face au premier obstacle, ni permettre à ceux qui bafouent la démocratie de poursuivre leurs agissements. Comme je l'avais promis, j'irai jusqu'au bout. Je vous informe donc aujourd'hui que nous avons officiellement saisi le Conseil constitutionnel suite au rejet de notre candidature et à l'acceptation de celle de M. Paul Biya, que j'estime moins légitime que la mienne. Sachez-le bien : si vous vous soumettez, l'injustice deviendra la règle et chacun de nous en sera la victime. »





Ce recours ouvre une nouvelle phase dans le processus électoral camerounais, mettant en lumière les tensions et les enjeux autour de la prochaine élection présidentielle.