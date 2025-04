Cameroun : Saisie de 50 munitions par la douane dans la région du Nord

Les éléments de la Brigade Commerciale des Douanes de Figuil, opérant dans la région du Nord du Cameroun, ont réalisé une saisie significative le 18 avril 2025. Lors d'un contrôle effectué au poste mixte du carrefour Lam, ils ont intercepté 50 munitions destinées à des fusils de chasse.





Les munitions étaient dissimulées avec soin à l'intérieur des bagages placés en soute d'un car de transport en commun. Ce véhicule provenait de la ville de Garoua, où je me trouve actuellement, et se dirigeait vers la localité de Kaélé, située dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.





Suite à cette découverte, le suspect impliqué dans le transport de ces munitions a été immédiatement conduit à la Brigade de Gendarmerie de Figuil. Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête approfondie afin de déterminer l'origine exacte de ces munitions, leur destination finale et d'identifier d'éventuels réseaux de trafic d'armes dans la région.





Cette opération met en évidence la vigilance et les efforts continus des forces de sécurité et des douanes camerounaises dans la lutte contre la circulation illégale d'armes et de munitions, contribuant ainsi à renforcer la sécurité publique dans cette partie du pays.