Hunan : présentation de la cité des talents internationaux du Lac de Daze de Changsha

La Cité des talents internationaux du Lac de Daze, est une mise en pratique vivante des concepts de développement : « innovation, ouverture, coordination, écologie et partage, du Président de la République populaire de Chine Xi Jinping, réalisant la vision " trois hautes et quatre nouvelles ».



Première plate-forme nationale d'innovation pour talents internationaux inaugurée en Chine et unique dans la province de Hunan, elle constitue une base importante pour la construction de Changsha en tant que ville mondiale de recherche et de développement.



Elle rassemble des ressources d'innovation internationale et des entreprises technologiques, équipées de laboratoire et d'équipements avancés, couvrant l'intelligence artificielle, la biomédecine, les nouvelles énergies et d'autres domaines, démontrant l'écosystème scientifique et technologique, ouvert inclusif de la Chine.



Orientée sur l'écologie, l'intelligence artificielle, le dynamisme et l'habitabilité, la cité s'efforce de faire de la zone, un nouveau modèle pour les talents internationaux, un pôle d'attraction des investissements et des compétences et une source d'innovation technologique. Le centre de recherche et développement de la cité est le premier projet phare de recherche et développement industrielle de la zone, composé de 7 bâtiments, avec une superficie de construction totale de 65 000 mètres carrés, pouvant fournir 2300 postes de travail et accueillir des centaines d'entreprises technologiques.



La conception du projet adhère au positionnement global : « vision internationale, écologie intelligente, caractéristiques du Hunan », avec des concepts de conception écologiques, intelligents, durables, conçus selon la norme bâtiment vert de deux étoiles ou plus, ayant postulé pour la démonstration de construction écologique du Hunan et le projet de l'action « double carbone » dans le domaine de la construction de Changsha.



Il est à noter que le 14 septembre 2024, le siège des entreprises du Hunan a été inauguré avec succès dans la cité des talents internationaux, et le projet a été officiellement mis en service le 10 février 2025. A ce jour, des entreprises leaders dans le domaine scientifique et technologique, ont été introduites avec succès.



Le projet créera une base de recherche et de développement, d'innovation écologique, intelligente, et dynamique pour les talents internationaux, les leaders scientifiques et technologiques et les entreprises innovantes de haut niveau.