Tchad : Moyen-Chari, une mobilisation pour éradiquer la poliomyélite et les maladies parasitaires

La délégation sanitaire du Moyen-Chari a organisé une réunion de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation sociale en amont de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à l’administration de la vitamine A et du Mebendazole ce 17 juin 2025.



Cette rencontre s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie de Sarh, et a réuni les principales couches socioprofessionnelles de la province.



Présent à cette séance stratégique, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a salué les efforts déployés par le personnel de santé dans la lutte contre la poliomyélite, une maladie qui continue de paralyser de nombreux enfants tchadiens.



Il a exhorté chaque acteur de la société à renforcer son engagement pour éliminer cette maladie une fois pour toutes : « Nous avons tous un rôle à jouer. Protéger nos enfants, c’est préserver l’avenir de notre pays », a-t-il insisté.



Dans sa présentation, le délégué provincial de la santé, Dr Mekonyo Kolmian, a détaillé les objectifs chiffrés de la campagne : 298 673 enfants âgés de 0 à 59 mois recevront le vaccin oral contre la poliomyélite. 281 959 enfants bénéficieront de la vitamine A. 274 464 enfants, âgés de 9 à 59 mois, recevront le Mebendazole, un médicament contre les parasites intestinaux. Dr Kolmian a souligné l’importance de la campagne dans la prévention des handicaps infantiles et l’amélioration de la santé publique.



Le délégué a profité de l’occasion pour dénoncer le comportement de certains parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants et ceux qui agressent les agents vaccinateurs sur le terrain : « Ces attitudes mettent en danger non seulement leurs enfants, mais toute la communauté. Nous appelons à une prise de conscience générale pour que cette campagne se déroule dans la paix et l’efficacité », a-t-il martelé.



La réunion s’est achevée sur un appel fort à la mobilisation de tous les leaders communautaires, religieux, traditionnels, enseignants et médias, afin de faire de cette campagne un succès total.