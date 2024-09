Cameroun : Yaoundé abrite un atelier sur les technologies vocales pour les langues africaines

L'Institut des Humanités numériques africaines (INHUNUM-A) lance ce 9 septembre 2024 un atelier sur les technologies vocales pour les langues africaines peu dotées, au Centre culturel UBUNTU, à Yaoundé.



Les travaux regroupent une centaine de participants issues de plusieurs pays d'Afrique dont le Botswana, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Jusqu'au 14 septembre prochain, les participants s'activeront à collecter 10 heures de données vocales, pour les 31 langues sélectionnées.



À très court terme, c'est-à-dire d'ici décembre 2024, des outils de la reconnaissance vocale (ASR) et la synthèse vocale (TTS) dans ces langues ciblées seront disponibles dans les médias sociaux et les systèmes d'exploitation informatique, grâce aux contributeurs réunis à Yaoundé pour ces six jours de session. Les utilisateurs pourront désormais produire un message vocal, et l'avoir en texte ou inversement.



L'une des contributions de ces pionniers de la documentation numérique des contenus en langues setwana, ewondo, bulu, eton, tupuri, mada, pidgin English, ibibio, dagbani, etc., portera sur la mise en place d'agent conversationnel, pour véhiculer des savoirs endogènes et exogènes, en vue de faciliter la production des données par des personnes alphabétisées ou non dans ces langues.