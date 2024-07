Cameroun : un système en gestation pour lutter contre la contrefaçon

L’initiative « Camtrade Pass » est une nouvelle initiative d’assainissement de l’espace commercial. En effet, elle a été présentée au ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana ce 30 juillet 2024, par son promoteur à Yaoundé. Il s’agit d’un ensemble de solutions innovantes, pour la traçabilité et la lutte contre la contrefaçon.



Cette rencontre qui fait suite à l’audience du 12 juillet dernier, accordée au promoteur par le patron du Commerce, dans le cadre de la protection de l’espace commercial, est une nouvelle dimension de mise en œuvre de la ZLECAF.



Selon le membre du gouvernement, « si nous n’avons pas maitrisé la traçabilité, il n’y a pas de possibilité de conquérir le marché de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine. Notre hôte est venu échanger avec nous, dans l’optique de parvenir à une Convention à signer. A travers la technologie, il est question de voir comment elle peut permettre de faire plus ».



A en croire Armand Gaétan, le président d’un groupe indien de recherche de stratégie digitale et leur impact sur les marchés, et expert en intelligence artificielle, « le président de la République insiste sur la politique de l’import-substitution comme une voie d’optimisation de l’économie. Depuis près de 14 ans, nous sommes proches des cercles de développement technologique les plus avancés. Le concept est porté par une entreprise depuis 2018. Notre mission est d’enrichir l’écosystème et favoriser une large adoption. Le labelling, la traçabilité, le cracking étant des solutions pour combattre la contrefaçon ».



Il dira que Camtrade Pass est un élément conçu pour augmenter les revenus des vendeurs en leur permettant de ventre plus. Il s’agit donc d’une opportunité à saisir par le Cameroun, pour avoir la traçabilité de ses produits, et assurer leur crédibilité.



Ce premier exposé à un gouvernement africain, via le ministère du Commerce, est une occasion à saisir par le Cameroun pour se positionner davantage dans les échanges commerciaux. La question de labélisation des produits du terroir est un problème fondamental.



«Ce système ne vient pas mettre une couche supplémentaire à nos produits. Il ne vient pas nuire à la compétitivité. La loi exige qu’un produit, avant sa mise sur le marché, ait de Certificat de conformité. Si le coût est élevé, il n’est pas possible de lutter efficacement contre la contrefaçon. Le projet est salutaire mais, il faut qu’il préserve le pouvoir d’achat des consommateurs », a ajouté le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana.



Il faut dire qu’aucun pays au monde n’échappe à la contrefaçon. Et pour y remédier, il faut la coopération internationale.



L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), à travers la réduction des coûts de protection de la marque, entend ainsi apporter sa contribution au développement des entreprises africaines, notamment les PME qui constituent les créateurs de richesses.