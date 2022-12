Caution de l’élection présidentielle de 2021 au Tchad : "remettez notre argent"

« Un accident a eu lieu depuis le 20 avril de l’année dernière (décès du président Idriss Deby Itno, Ndlr). (…) Des candidats avaient voulu animer la vie politique pendant cette période. (…) Pour une élection inachevée, il est de bon droit que vous restituez à ces candidats leur caution », a lancé Me. Bongoro Théophile.



Le 10 novembre 2022, le chef du gouvernement, par le biais de son conseiller juridique, a transmis une note au Conseil national de transition (CNT) afin que la poignée de candidats éligibles puisse entrer en possession de son droit, révèle le conseiller national.



« Nous sommes quatre ou cinq ici (…) Que nous entrons dans nos droits de 10 millions Fcfa de caution puisque l’élection n’a jamais eu lieu », a indiqué Me. Bongoro Théophile.



« Faudra-t-il passer par d’autres actions ou formules pour que nous entrions dans nos droits ? (…) La Cour suprême doit nous remettre dans nos droits, c’est-à-dire que l’élection doit continuer. (…) Remettez notre argent », a déclaré le président du parti PRET et ex-candidat à la présidentielle.



Me. Bongoro Théophile a également interpellé le gouvernement sur l’allègement du panier de la ménagère face à la cherté de la vie.



Selon lui, « l’État ne prévoit pas une augmentation substantielle » du salaire des fonctionnaires « alors qu’on a décrit l’économie comme bien portante ». Ainsi, « celui qui est chargé d’animer les services publics ne bénéficie pas des produits de la croissance ».