Centrafrique : la Présidence de la République condamne les attaques terroristes coordonnées

Les attaques, qui ont causé la perte de vies humaines, des blessés, des prises d'otages et des déplacements de populations, visent à influencer le gouvernement, intimider le peuple centrafricain et replonger le pays dans le chaos de la guerre civile, indique la Présidence. Toutefois, elle a affirmé que cela ne se produira pas, car les Centrafricains et leur armée sont désormais unis.



La Présidence de la République a également exprimé sa désolation face à la collusion entre les groupes armés terroristes et certains dirigeants politiques, en dépit des efforts déployés par le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, dans la mise en œuvre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR-RCA), des recommandations du Dialogue républicain. Elle a souligné que l'APPR-RCA, renforcé par la Feuille de route conjointe de Luanda, reste le cadre politique reconnu et seul valable pour le règlement global de la crise en République Centrafricaine.



Elle a rappelé que le président Faustin Archange Touadera continue à travailler au renforcement de la souveraineté nationale, de l'Etat de droit par la promotion d'une justice réellement indépendante et équitable, à la construction d'une armée républicaine, professionnelle, capable de défendre le peuple et de protéger les institutions démocratiques. La consolidation de l'unité nationale, la cohésion sociale, la réconciliation nationale sont les ingrédients clés de l'agenda présidentiel, soutenu par le peuple centrafricain qui aspire à la paix et à la prospérité.



La présidence de la République a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité et de leurs alliés dont la détermination dans la lutte contre les groupes armés terroristes n'est pas entravée par les attaques lâches et odieuses. Elle a également félicité le peuple centrafricain pour le soutien indéfectible apporté aux forces de défense et de sécurité et l'a encouragé à redoubler de vigilance pour dénoncer les auteurs, coauteurs et complices des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ne sauraient rester impunis.



La présidence de la République a en outre condamné l'apologie des crimes de guerre résultant des publications dans les réseaux sociaux et les médias, par certains leaders de l'opposition dite démocratique. Elle a réaffirmé son engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en République Centrafricaine, et a appelé tous les acteurs à faire preuve de responsabilité et à travailler ensemble pour résoudre la crise actuelle.