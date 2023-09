Céréales russes : l'aide doit être envoyée à huit pays africains

"En ce qui concerne la fourniture de céréales russes, notre président [Recep Tayyip Erdogan] a déjà déclaré que ce serait fait. Cette aide doit être envoyée à huit pays africains. Plusieurs problèmes administratifs y ayant trait sont en cours de solution."



Le président est "le seul à pouvoir régler les questions concernant l’accord céréalier […] Il travaille constamment et fait des efforts en ce sens", a affirmé Yasar Güler, qui s’est dit également prêt à reprendre les contacts avec ses homologues iranien, russe et syrien pour évoquer le règlement en Syrie.



Des négociations se sont tenues le 31 août à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères russe et turc, Sergueï Lavrov et Hakan Fidan, qui se sont penchés sur l'accord céréalier et les paramètres de mise en œuvre de l'initiative visant à organiser la livraison en Turquie d'un million de tonnes de céréales russes à prix avantageux avec le soutien financier du Qatar. La question a été examiné le 4 septembre à Sotchi, dans le sud de la Russie, par les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Les interlocuteurs ont constaté que ce projet ne remplacerait pas l'accord céréalier qui a expiré le 17 juillet. Son objectif est de prévenir des problèmes alimentaires critiques dans les pays dans le besoin.