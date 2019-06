Chatham House : le chef de l'Etat togolais devant le Royal Institute of International Affairs

Au premier jour de son séjour à Londres, le Président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE a été convié par la prestigieuse Chatham House, à s’exprimer sur la situation sécuritaire en Afrique de l’ouest et le rôle du Togo.



A cette tribune, devant un auditoire composé de nombreuses personnalités du monde diplomatique, des affaires et de la société, ainsi que d’amis du Togo, le chef de l’État a évoqué un contexte régional marqué par la méridionalisation de la menace terroriste.



Au regard de la persistance de l’insécurité dans le Sahel et de la contamination qui affecte progressivement les États côtiers, Faure Gnassingbé a plaidé pour une prise de conscience générale et une réponse concertée et coordonnée.



L’exposé du chef de l’État togolais devant le Royal Institute a notamment insisté sur la nécessité du maintien d’un cadre de coopération avec les partenaires en mettant davantage l’accent sur les relations commerciales et l’investissement dans les secteurs créateurs d’emploi car « la croissance inclusive et la prospérité partagée sont les meilleurs remparts à la radicalisation et à l’extrémisme violent ».



Pour finir, Faure Gnassingbé a rappelé que la CEDEAO demeure l’interlocuteur le plus légitime pour les questions relatives à la sécurité régionale.