INTERNATIONAL Chine : 7ème édition du salon Linjia, les perspectives de développement au centre des échanges

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 22 Avril 2025



Dans le cadre des activités de la 7ème édition du salon Linjia, le Pr Justin Yifu Lin, doyen honoraire de l'Institut de coopération Sud-Sud et de développement de l'Université de Pékin, a échangé avec la presse.

Dans son introduction, il a exprimé toute son inquiétude face à ce qu'il appelle « une mutation sans précédent de la conjoncture économique internationale que le monde observe aujourd’hui depuis un siècle ».



S'agissant de l'impact du niveau actuel des droits de douane sur le Produit intérieur brut (PIB) chinois, et sur son éventuel éclatement en guerre commerciale mondiale, le Pr Justin Yifu Lin, a minimisé cette éventualité, car il se dit confiant. La Chine est une grande économie, surtout si elle privilégie la circulation intérieure.



« Tant que nous gérons bien nos propres affaires et exploitons au mieux nos atouts, l'objectif de croissance économique de 5 % proposé lors des deux sessions de cette année, peut encore être atteint. À moins d'une crise de l'ampleur de la grande dépression de 1929, ou de la crise financière mondiale de 2008, ce qui serait une autre histoire », a indiqué le Pr Yifu.



Le gouvernement chinois dispose d'un large éventail d'outils politiques prêts à être déployés, a poursuivi le Pr Yifu Lin. Par exemple : « la politique monétaire peut être modérément assouplie, les taux d'intérêt peuvent être abaissés, le taux de réserves obligatoires peut être abaissé et un soutien ciblé au crédit peut être mis en place pour les secteurs les plus durement touchés par les chocs externes ».



« Sur le plan budgétaire, nous pouvons mettre en œuvre des politiques budgétaires proactives pour soutenir l'investissement dans les secteurs fragiles, et offrir des allégements fiscaux ou des incitations à l'investissement aux secteurs sous pression », a affirmé le Pr Yifu Lin.



Les guerres commerciales sont néfastes pour tout le monde, et particulièrement pour les petits pays. La meilleure solution est que les 85 % des économies mondiales s'unissent plutôt que de négocier séparément. Malgré sa taille, l'économie américaine ne représente que 15 % de l'économie mondiale.



« Si nous restons unis, même si les États-Unis s'isolent, nous disposons toujours d'un vaste marché et pouvons mener des échanges commerciaux dans le respect des principes de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Trump et d'autres finiront par tirer les leçons de ces expériences, et je garde foi en la décence fondamentale ».



Le Pr Justin Yifu Lin est le doyen de l'Institut de nouvelle économie structurelle, doyen honoraire de l'École nationale de développement.et doyen honoraire de l'Institut de coopération Sud-Sud et de développement de l'Université de Pékin. En 1994, il a fondé le Centre chinois de recherche économique de l'Université de Pékin (aujourd'hui l'École nationale de développement de l'Université de Pékin).



En 2008, il a été nommé économiste en chef de la Banque mondiale et vice-président principal chargé de l'économie du développement, devenant ainsi le premier ressortissant d'un pays en développement à occuper ce poste important.







