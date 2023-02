Chine : appel à un consensus sur le non déclenchement d’une guerre nucléaire

La Chine appelle la communauté internationale à s’en tenir fermement au consensus selon lequel, il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et celle-ci ne doit jamais être déclenchée.



« Il est nécessaire de souscrire fermement au consensus selon lequel une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et elle ne doit jamais être déclenchée », indique le concept de l'initiative de sécurité mondiale qui a été présenté par la Chine et dont le texte est diffusé ce mardi par l'agence Xinhua.



Selon le document, il est indispensable de se conformer à la déclaration commune de janvier 2022 des dirigeants des cinq puissances nucléaires, sur la prévention d’une guerre nucléaire et la prohibition de la course aux armements. En outre, il importe de consolider le dialogue et la coopération entre les pays dotés de l'arme nucléaire, afin de réduire le risque de guerre nucléaire.



Par ailleurs, la Chine souligne la nécessité de développer la coopération internationale dans le domaine de la sécurité nucléaire, en vue de mettre en place un système international de sécurité nucléaire équitable, conjoint et mutuellement avantageux.



L'initiative de sécurité mondiale a été avancée par le président chinois Xi Jinping, en avril 2022. Dans le concept publié ce mardi, Pékin définit six principes de sécurité et propose 20 axes prioritaires pour la coopération internationale dans ce domaine.