Chine : immersion dans la ville historique de Dujiangyan, province de Sichuan

Avec son projet de conservation des eaux, construit il y a 2280 ans, soit 256 ans avant J-C, la ville Dujiangyan est située à l'Ouest de la Chine, précisément à 39 kilomètres de Chengdu, capitale de la province du Sichuan.



Elle s'étend sur une superficie de 1 208 kilomètres carrés, et compte environ 800 000 habitants, dont 5 districts et 6 quartiers. Étant classée meilleure ville touristique, la plus convoitée par les touristes nationaux et internationaux, Dujiangyan est aussi une zone écologique modèle du pays.



En tant que l'une des rares villes au monde à détenir 3 labels de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à savoir: le patrimoine culturel mondial, le patrimoine naturel mondial et le patrimoine d'irrigation mondial, la ville de Dujiangyan est le seul ancien projet de conservation de l'eau au monde, datant de plus de 2000 ans, qui remplit de nos jours son fonctionnement normal, et constitue la seule zone de conservation des eaux du chef-lieu Chengdu.



Elle est connue aussi par le Mont Qingcheng, qui est le berceau historique du Taoïsme (une religion autochtone de la République populaire de Chine), et une culture taoïste, dont l'influence qui avait marqué le développement politique, économique et culturel du pays, pendant plus de 1800 ans.



Dujiangyan est la seule ville où l'on trouve également des pendas géants, et plus de 70 pendas qualifiés de trésors nationaux, se trouvent dans deux bases différentes. Il convient de souligner que le Mont Qingcheng, et le système d'irrigation de la ville de Dujiangyan, ont été préservés.



Le tremblement de terre qui a frappé le Sichuan le 12 mai 2008 n’a pas endommagé le système d’irrigation de Dujiangyan, mais quelques temples taoïstes ont subi des dégâts plus ou moins importants. Ces anciennes structures ont été réparées par la suite avec l’aide de l’administration de l’Etat chargée du patrimoine culturel, les autorités municipales de Shanghai et la Fondation Macao.