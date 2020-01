English News

Chinese prepare celebrating the Chinese New Year

Alwihda Info | Par peoplesdaily - 25 Janvier 2020 modifié le 25 Janvier 2020 - 20:05

Beijing’s Daguanyuan (Grand View Garden) is decorated with red lanterns for the Chinese New Year on Jan.12, 2020, creating a strong festive atmosphere. Photo by Liu Xianguo from People’s Daily Online