Classement Unirank : aucune université du Tchad parmi les 200 meilleures d’Afrique

Le Tchad est absent de la liste des 200 meilleures universités africaines, récemment publiée par Unirank pour l'année 2023. Cette absence reflète malheureusement l'obsolescence de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans le pays.



Le classement repose sur divers indicateurs, notamment la qualité de l'enseignement, la durée des programmes académiques et la prédominance des cours magistraux. Il prend également en compte la qualité des sites web des universités, leur visibilité sur les moteurs de recherche, ainsi que la richesse de leurs contenus.



À la lumière de ces critères, il n'est pas surprenant que les institutions universitaires du Tchad ne figurent pas sur la liste. Il est à rappeler que Unirank publie ces classements des meilleures universités africaines depuis 2005. Pour l'année en cours, les universités des pays anglophones dominent largement le classement par rapport aux pays francophones.



Le Nigeria occupe la première place, suivi de l'Égypte et de l'Afrique du Sud en termes de nombre d'universités bien classées. Bien que le Tchad ne soit pas représenté dans ce classement, il convient de noter que l'Université de N'Djamena a récemment pris une mesure positive en lançant un processus d'inscription en ligne, une avancée dans le domaine numérique.



Cependant, il est essentiel de rappeler aux responsables de l'enseignement supérieur que la qualité de l'enseignement supérieur ne repose pas uniquement sur la diffusion des connaissances existantes, mais aussi sur la recherche. Malheureusement, au Tchad, les enseignants du supérieur rencontrent des difficultés, notamment en ce qui concerne le financement de la recherche.



Cela peut décourager de nombreux nouveaux bacheliers d'envisager une inscription à l'université. Le problème réel du secteur éducatif tchadien ne réside pas tant dans la qualité que dans le sous-financement.

Pour qu'une université tchadienne puisse se hisser parmi les meilleures en Afrique, il faudrait un leadership de qualité et des ressources financières adéquates. Sans ces éléments, il sera difficile de figurer sur la liste des meilleures universités du continent africain.