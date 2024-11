Climat et Sécurité : Le CEDPE présente son rapport sur les défis environnementaux en Afrique centrale

Lors de son allocution, Dr. Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion de conflit et Président du CEDPE, également Chef du projet Nexus Climat-Sécurité-Environnement, a exprimé sa gratitude aux participants et a souligné l'importance de cette étude. Réalisée par un consortium de 11 experts issus de structures des quatre pays partenaires – Tchad, Cameroun, Centrafrique et Égypte – cette étude vise à comprendre les interactions entre climat, sécurité et environnement dans ces trois pays. Au nom du Consortium et du CEDPE, Dr. Dabio a remercié l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour son financement et son soutien en faveur de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le changement climatique.



Le président du CEDPE a rappelé que cette journée coïncide avec la COP29 à Azerbaïdjan, un sommet mondial visant à lutter contre le réchauffement climatique, un enjeu auquel l'Afrique est particulièrement vulnérable, bien qu'elle ne soit responsable que de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dr. Dabio a mis en évidence les inondations exceptionnelles qu’a connues le Tchad cette année, causant de lourds dommages matériels et des pertes humaines. Il a insisté sur la nécessité de contribuer à un développement plus durable et inclusif, qui favorise la stabilité, la résilience et la paix dans la région.