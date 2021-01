TCHAD Combattants tchadiens en RCA : l'UNDR demande au gouvernement d'aller "au-delà du démenti"

Par Info Alwihda - 16 Janvier 2021



Le parti d'opposition UNDR réagit à la présence de combattants tchadiens enrôlés dans le conflit centrafricain.





"Depuis quelques jours, des informations persistantes font état d'une tentative de déstabilisation de la République centrafricaine. Ces informations désignent clairement le Tchad comme principal acteur de cette ingérence, avec des complicités présumées au sein de l'armée tchadienne. Des noms et faits des responsables tchadiens connus qui s'en seraient mêlés ont même été cités", explique Laring Baou, secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies de l'UNDR. "On se souvient qu'en 2003, c'est l'armée tchadienne qui a exécuté le coup d'État qui a chassé le président Patassé pour installer au pouvoir un certain Bozizé. L'histoire se répète-t-elle ? Faut-il rappeler, cela avait mis en insécurité les paisibles tchadiens qui vivent en RCA".

L'UNDR juge "déplorable que pour le seul souci de se maintenir au pouvoir, le régime actuel au Tchad joue le jeu des grandes puissances qui se rivalisent en Afrique pour leurs propres intérêts au détriment de ceux de la population".



Le parti ajoute qu'en agissant ainsi, "le Tchad expose une fois de plus ses nombreux ressortissants résidant en Centrafrique et se met en conflit avec son voisin du Sud avec qui, il entretient des relations séculaires. Ce qui posera un problème de sécurité par ricochet pour notre pays".



Il y a deux ans, des tchadiens ont été arrêtés en Guinée Équatoriale pour le même mobile : renverser le président Théodoro Obiang Nguéma, rappelle l'UNDR. Le parti Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a invité samedi le gouvernement tchadien à "aller au-delà du démenti, en procédant, avec la collaboration des autorités centrafricaines, à l'identification de certains militaires et combattants tchadiens qui seraient fournis pour appuyer les rebelles, et en même temps rappeler à l'ordre certains de nos responsables qui se mêlent d'un conflit interne à un pays""Depuis quelques jours, des informations persistantes font état d'une tentative de déstabilisation de la République centrafricaine. Ces informations désignent clairement le Tchad comme principal acteur de cette ingérence, avec des complicités présumées au sein de l'armée tchadienne. Des noms et faits des responsables tchadiens connus qui s'en seraient mêlés ont même été cités", explique Laring Baou, secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies de l'UNDR.L'UNDR juge "déplorable que pour le seul souci de se maintenir au pouvoir, le régime actuel au Tchad joue le jeu des grandes puissances qui se rivalisent en Afrique pour leurs propres intérêts au détriment de ceux de la population".Le parti ajoute qu'en agissant ainsi, "le Tchad expose une fois de plus ses nombreux ressortissants résidant en Centrafrique et se met en conflit avec son voisin du Sud avec qui, il entretient des relations séculaires. Ce qui posera un problème de sécurité par ricochet pour notre pays".Il y a deux ans, des tchadiens ont été arrêtés en Guinée Équatoriale pour le même mobile : renverser le président Théodoro Obiang Nguéma, rappelle l'UNDR.





