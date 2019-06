SERVICES Comment configurer un vpn sur routeur ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Juin 2019 modifié le 17 Juin 2019 - 07:37







Les réseaux privés virtuels (VPN) prennent une place importante, étant les meilleurs moyens pour empêcher des personnes tierces d'observer votre connexion et d'éviter de potentiels piratages qui seraient désastreux pour la protection de vos données personnelles.



Cependant, le téléchargement d'une application VPN sur un ordinateur ou un téléphone peut se révéler insuffisant dans la mesure où de nouveaux objets connectés tels qu'un téléviseur intelligent ou la console de jeux ne sont pas protégés.



Vous avez surement entendu parler des polémiques nées à la suite de révélations sur l'espionnage grâce aux téléviseurs intelligents et au réel danger pour la vie privée. Face aux risques grandissants, des solutions nouvelles s'adaptent en parallèle. La solution consiste à installer un



Pourquoi opter pour un routeur VPN ?



La plupart des gens ne savent pas comment installer un VPN sur votre routeur. Les routeurs fonctionnent généralement au niveau de la couche réseau. Ainsi, l'installation d'un VPN sur votre routeur sécurise tout périphérique de votre réseau et fournit un trafic crypté.



Aucun équipement spécial n'est nécessaire pour configurer un VPN sur son routeur. Vous pouvez le faire vous-même et ainsi économiser de l'argent.



Une sécurité assurée



Un routeur VPN vous apporte un gage de sécurité maximale car aucun tiers n'est impliqué. De nombreux serveurs furtifs sont déployés dans les meilleurs emplacements sur six continents afin de vous garantir une connexion VPN rapide, un réseau allant jusqu'à 1 Gbit et des serveurs spécialement optimisés afin de vous offrir une connexion à vitesse ultra-rapide 24 heures sur 24.



Par ailleurs, il faut savoir que la bande passante est illimitée, ce qui vous permet de naviguer, diffuser ou télécharger sans limites.



Une fois que vous avez configuré votre VPN sur votre routeur, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'activer ou de vous reconnecter. Tous vos appareils seront protégés, de quoi vous permettre de surfer sereinement.





