Tchad : enseignants et acteurs éducatifs débattent des causes de l’échec au bac 2025

Le Cercle des Enseignants pour la Redynamisation du Système Éducatif dans la province du Ouaddaï (CERSEPO) a organisé ce samedi 23 août 2025, au Lycée National Franco-Arabe d'Abéché, une causerie-débat consacrée à l’échec massif au baccalauréat 2025. L’événement a réuni de nombreux acteurs du système éducatif de la province, en présence du secrétaire général du département de Ouara.



Trois panélistes ont animé la rencontre : Mahamat Youssouf Mahamat, secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Ouaddaï ; Mahmoud Mahamat Ali, enseignant ; et Amir Adamou Noh. Ils ont identifié les multiples causes de l’échec, pointant la responsabilité partagée entre les élèves, les enseignants, l’administration scolaire, les parents d’élèves et le système éducatif dans son ensemble.



Les intervenants ont insisté sur la nécessité pour chaque acteur d’assumer ses responsabilités afin de trouver des solutions durables. À la suite des échanges, plusieurs personnalités présentes ont proposé des pistes pour améliorer les performances scolaires dans la province et redonner confiance aux élèves.