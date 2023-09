Conférence parlementaire régionale au Tchad : un dialogue crucial sur le développement africain

En tant que membre fondateur du Parlement Panafricain, le Premier ministre Saleh Kebzabo a exprimé son soutien total à cette initiative cruciale. Il a encouragé les participants à engager des discussions approfondies sur des questions essentielles telles que les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, la paix, la sécurité et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.



Le premier ministre a également souligné l'importance de considérer l'avenir de l'Afrique, en mettant l'accent sur la jeunesse enthousiaste qui attend des solutions positives à ses préoccupations et sur les femmes, actives et revendicatives, qui méritent une place légitime dans tous les domaines.