Conférence sur le foncier en Afrique : Abidjan accueille la troisième édition, à compter du 25 novembre

La troisième édition de la Conférence sur le foncier en Afrique s’ouvre ce 25 novembre à Abidjan. Organisée par la Banque africaine de Développement (Bad), en collaboration avec l’Union africaine (Ua) et la Commission des nations unies pour l’Afrique, ce rendez-vous se tiendra jusqu’ au 29 novembre au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.

Le thème de cette rencontre biennale est : « Remporter la lutte contre la corruption dans le secteur foncier : Option viable pour la transformation de l’Afrique ».

D’après la note conceptuelle dont Alwihdainfo a reçu copie, l’objectif global de la Conférence est d’approfondir l’engagement et de renforcer les capacités dans les domaines de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques foncières en Afrique. Et ce, par l’amélioration de l’accès au savoir et à l’information, à l’appui de la formulation de politiques foncières fondées sur des bases factuelles.

De façon spécifique, il s’agira entre autres, de partager et échanger des connaissances sur les enjeux liés aux droits fonciers, en accordant une attention particulière à la lutte contre la corruption dans l’administration des droits fonciers. Puis, l’utilisation de technologies et d’innovations pour améliorer la transparence et la responsabilisation en matière de gouvernance foncière.

Il sera aussi question de fournir aux parties prenantes, un espace de dialogue politique informé sur les options de politique, pour lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance. Ensuite, renforcer l’accès à la terre par tous les utilisateurs, y compris les jeunes, les femmes, et reconnaître les droits fonciers basés sur le droit coutumier des communautés africaines.

En outre, les participants vont partager des expériences et les bonnes pratiques se rattachant à des investissements fonciers transparents, responsables et durables.

Le document précise que la Conférence sera également l’occasion d’actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources à l’appui d’initiatives sur les politiques foncières, à l’échelle nationale et régionale, visant à améliorer la gouvernance foncière en Afrique.

La cérémonie officielle d’ouverture sera marquée par la présence effective du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, ainsi que de hauts représentants de Bad.

Une conférence de presse est annoncée au terme de cette cérémonie officielle d’ouverture.