Confinement de N'Djamena : l'ADHET appelle à "cesser les agitations malencontreuses"

"Entre perdre momentanément sa liberté et perdre définitivement sa vie, tout sujet du droit dans un Etat est appelé à faire un choix et tout Etat à faire de compris et décider pour le bien de tous. (...) Dans l’unique objectif de prévenir et protéger la population, et sauver des vies, le gouvernement est amené à prendre comme ses homologues d’autres pays, une telle décision extrême. Ce n’est pas de gaieté de cœur puisqu’il a plus à perdre qu’à gagner avec un confinement pour quiconque comprend le sens et l’importance du travail et l’arrêt d’une économie ne serait-ce que pour un jour pour un pays".

"Les acteurs politiques et sociaux doivent comprendre que les populations ne sont pas des sujets à leurs services qu’ils peuvent manipuler à leur guise et inciter à la violence ou à la désobéissance civile pour assouvir leurs désirs et ambitions politiques. Il faut convaincre et non inciter."

Le décret n° 2585 du 31 décembre 2020 portant confinement de la ville de N’Djamena et renforcement des mesures sanitaires continue de faire réagir au Tchad. Le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede, a estimé lundi qu'il "peut arriver qu’en matière de gouvernance, face à un danger collectif et imminent qui menace tout un peuple" que la liberté "soit temporairement suspendue".Selon lui, "le gouvernement qui a l’obligation de protéger la population se doit d’agir pour le bien de tous avec les moyens juridiques, structurels et administratifs à sa disposition".Abba Daoud Nandjede appelle les acteurs politiques et sociaux, ainsi que les leaders d'opinions à ne pas "manipuler la population" et à "cesser les agitations malencontreuses qui n’apportent rien dans la gestion de la crise" :Sur le "plan strictement humanitaire et des droits humains", l'ADHET estime "qu'appeler à la désobéissance civile contre une mesure de protection sanitaire est non seulement irresponsable mais scandaleux".L'ADHET "appelle la population, bien que cela soit insupportable pour elle, à suivre les règles et respecter l’autorité de l’Etat dans le sens du bien et de la santé collective".L'organisation rappelle le gouvernement à ses responsabilités à l’effet de "mettre en place et en urgence les mesures d’accompagnements institutionnels adéquates pour assouplir les effets et les conséquences sociales du confinement". Aussi, elle invite le gouvernement et ses partenaires à s’activer pour procéder à la vaccination en urgence.