Congo-Gabon : Denis Sassou-N’Guesso présent à l’investiture du président Oligui NGuema à Libreville

Élu avec 94,85 % des voix, à l’issue du scrutin présidentiel du 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema prend les commandes du Gabon après 19 mois de transition consécutive à la chute d’Ali Bongo Ondimba. La cérémonie a débuté par une séquence de sauts des parachutistes (corps d’origine du président élu). La prière œcuménique et la parade militaire ont suivi ce moment d’émotion, avant l’allocution de circonstance du facilitateur de la transition gabonaise, Faustin Archange Touadera. La boucle a été bouclée par l’audience solennelle de prestation de serment du président gabonais, Brice Clotaire Oligui NGuema.



Elu pour un mandat de sept ans, à la tête de la République du Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé, dans son discours d’investiture, la détermination de son pays à faire entendre sa voix dans le concert des Nations et à renforcer sa place sur la scène internationale.



Le chef de l’Etat gabonais s’est réjoui, par ailleurs, du retour de son pays à l’union Africaine. Avant de rendre hommage aux président Joao Lourenco et Faustin Archange Touadera, respectivement président en exercice de l’UA et facilitateur de l’UA pour la transition gabonaise, le dirigeant gabonais a annoncé l’ambition de son pays d’organiser, en 2027, le 8ème sommet de la coordination de l’UA et a émis le vœu de voir également le Gabon abriter en 2030, le sommet de la Francophonie.



La présence du chef de l’Etat congolais à l’investiture du président gabonais traduit l’excellence des relations entre le Congo et le Gabon, mais aussi entre les deux chefs d’Etat, Denis Sassou-NGuesso et Brice Clotaire Oligui Nguema.



Pendant la transition, le dirigeant gabonais est arrivé au Congo à plusieurs reprises. Il a par exemple, pris part, le 05 juillet 2024, à la première Conférence sur l’Afforestation et le Reboisement qui avait eu lieu à Kintélé. En marge des travaux de cette conférence, Clotaire Oligui Nguema et Denis Sassou-N’Guesso s’étaient longuement entretenu au Palais présidentiel de Brazzaville. L’occasion avait aussi permis aux deux chefs d’Etat d’évoquer les questions de coopération bilatérale entre leurs deux états.