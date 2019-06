Congo Terminal : plus de 900.000 conteneurs à manipuler en 2019

Depuis sa mise en concession en 2009, l’augmentation du volume d’activité de Congo Terminal est considérable. Pour le directeur général, Congo Terminal a atteint le seuil de 70.000 conteneurs manipulés par mois en 2018. « L’accroissement du volume d’activité se confirme en 2019, porté principalement par l’activité de transbordement maritime à destination des pays du Golfe de Guinée. Pour la première fois, on passe un nouveau seuil en mai 2019 avec 82.804 conteneurs manipulés. Un exploit qui coïncide avec les 10 ans d’anniversaire de Congo Terminal », a fait savoir Laurent Palayer.



Il a ajouté que « cette année, Congo Terminal espère dépasser la barre de 900.000 conteneurs manipulés contre 738 000 en 2018. On peut considérer que la réhabilitation, la modernisation et l’extension de l’outil portuaire est un succès. »



Pour lui, cela a été rendu possible grâce aux investissements de Bolloré Ports à hauteur de 360 millions d’euros effectués sur le terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN).



Du coup, a-t-il précisé, entre les deux extrémités de la côte maritime ouest de l’Afrique, Congo Terminal fait partie des terminaux les plus performants dans la sous-région. D’après ses statistiques, en 10 ans, l’entreprise a confirmé sa place de plate-forme de transbordement de référence en Afrique centrale pour les trafics en provenance et à destination d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient.



A noter que, Congo Terminal est une filiale de Bolloré Ports créée en 2009 après la signature d’un partenariat public-privé avec le gouvernement congolais, pour la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire ( PAPN). Bolloré Ports a y entrepris de nombreux travaux de modernisation et d’extension pour accompagner son développement. Une initiative qui a permis la création de plus de 850 emplois permanents et plus de 300 emplois indirects.