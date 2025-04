AFRIQUE Congo : le BCBTP déterminé à réconforter sa position dans la construction des infrastructures durables

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 29 Avril 2025



Dans un échange avec la presse, dans son cabinet de travail, Marius Boris Mieré Onka, directeur général du Bureau de Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP), a présenté l’importance et les missions assignées à l’établissement public qu’il dirige depuis 2022.

Le Bureau de Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) réalise l’ensemble de ses obligations en s’appuyant sur trois bureaux, installés à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. L'une des ambitions de la direction générale, de manière prospective, c est s'étendre dans d’autres localités du pays, notamment à Oyo, pour couvrir des besoins nationaux des zones Ollombo, Gamboma, Mossaka et les environs ; puis à Ouesso, pour renforcer l’action de cette structure dans les localités d’Impfondo, de la Sangha et les zones frontalières avec le Congo, a soutenu son directeur général, Marius Boris Mieré Onka.



BCBTP, bâtir en toute sécurité



Déroulant ses idées, pour faire connaître la structure placée sous sa tutelle, Marius Boris Mieré Onka, a rappelé le rôle stratégique joué par le BCBTP dans l’accompagnement des projets structurants, tout en mettant en lumière l’exigence de rigueur, d’expertise et de transparence qui guide chacune des interventions techniques menées à travers le territoire.



Pour lui, loin d’être une simple structure de contrôle, le BCBTP se révèle comme une force d’appui technique au service de l’État, d’entreprises et des particuliers, œuvrant à garantir la sécurité, la durabilité et la qualité des infrastructures qui dessinent le Congo de demain. Puisque, a-t-il insisté, le sacro-saint principe du BCBTP c’est « Bâtir en toute sécurité ».



Au cours de ce jeu de questions-réponses avec la presse le directeur général du BCBTP a présenté les différentes étapes à suivre dans une démarche visant à construire une infrastructure d’envergure. Le tout devrait se faire dans le respect du couple « sécurité-qualité ». Aussi sa seule invite au public, c’est de contacter les bureaux du BCBTP à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, pour non seulement disposer de la bonne information mais aussi construire en toute sécurité.



Ainsi , grâce à sa méthodologie rigoureuse et à sa présence constante sur le chantier, le BCBTP joue un rôle clé dans le suivi technique des projets majeurs, en veillant à la gestion des risques et à la qualité des constructions réalisées. Le BCBTP est garant du respect des normes de construction, de la qualité structurelle et de la sécurité de l’ouvrage, a souligné Marius Miéré Onka.



Marius Boris Miéré Onka milite en faveur de la présence constante du BCBTP sur le terrain, de la construction en amont, à l’exécution du chantier et en aval. C’est bien cela l’engagement de la structure qu’il dirige depuis 2022, année de sa nomination à ce poste. Cette présence du BCBTP consiste à encadrer, du premier coup de pioche à la livraison finale, les projets stratégiques du pays, en s’assurant de leur parfaite conformité technique et réglementaire.



Le directeur général du BCBTP n’a pas manqué de souligner que sa direction a réalisé toutes études relatives à la réalisation des chantiers en rapport avec la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire, tout en faisant observer qu’elle ne fait que le suivi de la qualité et sécurité de quelques travaux en cours d’exécution dans la ville océane.



A la lumière du travail qu’il réalise, le BCBTP, qui dispose de tous les matériaux essentiels à l’accomplissement de ses missions, garantit à ses partenaires une meilleure maîtrise des risques liés au sol, condition essentielle pour bâtir des infrastructures durables et sécurisées.



Le BCBTP, 39 ans d'existence déjà



Créé en 1986, le BCBTP est un établissement public à caractère technique et commercial. Placé sous la tutelle du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, il dispose d’une expertise dans le contrôle technique, l'étude, et la surveillance des travaux de construction dans les secteurs des bâtiments et travaux publics.



Ses prestations portent sur le contrôle technique (le contrôle qualité des matériaux utilisés dans les projets de construction.) sur la réalisation des études géotechniques (reconnaissance des sols pour optimiser les fondations) ; sur l’expertise en laboratoire (analyse approfondie pour garantir la conformité aux normes) et enfin sur la surveillance travaux (suivi rigoureux pendant toutes les phases de construction).





