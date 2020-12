Constitution : "Le Tchad vient de franchir un grand pas vers l'émergence", Mariam Mahamat Nour

"Le Tchad vient de franchir un grand pas vers l'émergence. Cette nouvelle Loi constitutionnelle qui a été vôté va renforcer la modernisation de nos institutions, la démocratie, la bonne gouvernance et même la décentralisation. Il y a la promotion de la paix, de la stabilité et du vivre-ensemble à travers la suppression du caractère confessionnel du serment. Ce caractère confessionnel qui a divisé les tchadiens a été enlevé. C'est un grand pas en avant vers la cohésion sociale et le renforcement du vivre-ensemble", explique Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire générale du Gouvernement.