Coopération Tchad-Japon : Un don de véhicules pour renforcer la sécurité intérieure

Le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Tougoud Digo Maïde, a exprimé sa gratitude au gouvernement japonais pour ce geste de solidarité qui vient renforcer les moyens de la police dans l'accomplissement de sa mission de protection des personnes et des biens.



"Ces nouveaux véhicules vont nous permettre d'être plus efficaces dans notre travail quotidien", a-t-il déclaré. "Ils vont nous aider à mieux couvrir le territoire et à intervenir plus rapidement en cas d'incident."



De son côté, le ministre Ali Ahamat Aghabache a souligné l'importance de ce don dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité. Il a également remercié le gouvernement japonais pour son soutien constant au Tchad.



"Cette coopération entre le Tchad et le Japon est un exemple de partenariat fructueux", a-t-il affirmé. "Elle témoigne de la volonté des deux pays de travailler ensemble pour la sécurité et le développement du continent africain."



La cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre Déléguée auprès du Ministre d'État, Ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, Fatima Haram Açyl, et de plusieurs autres personnalités.