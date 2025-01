Coopération bilatérale : De nouvelles perspectives s'ouvrent entre Ouagadougou et Tokyo

Le Chef de la diplomatie burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu en audience, dans la soirée du 9 janvier 2024, Shuichi NISHINO, Directeur de la première division Afrique du Département des Affaires africaines du Japon.





Objectifs de la Visite



Monsieur NISHINO a expliqué que sa visite visait à évaluer la situation actuelle au Burkina Faso et à écouter les autorités burkinabè sur leurs attentes en matière de coopération. Il a réaffirmé l’engagement du Japon à poursuivre la mise en œuvre de programmes de coopération dans plusieurs domaines :



Agriculture

Éducation

Aide alimentaire

Infrastructures

Technologie (notamment la biométrie)

Renforcement des capacités des jeunes et des femmes





Attentes du Burkina Faso



En réponse à l’émissaire japonais, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a précisé que le Burkina Faso, engagé à garantir la sécurité alimentaire de sa population, se concentre sur trois leviers :



Disponibilité des denrées alimentaires

Accessibilité

Utilisation



Le gouvernement burkinabè a exprimé le souhait que le Japon intervienne dans les domaines de :



Eau

Infrastructures routières

Énergie



Ces interventions sont jugées essentielles pour soutenir la sécurité alimentaire.





Reconnaissance des Efforts Japonais



Le Chef de la diplomatie burkinabè a remercié le Japon pour ses interventions qui correspondent aux priorités du gouvernement burkinabè et a souligné l'importance de la visite de Monsieur NISHINO, surtout dans le contexte actuel de désinformation dont souffre le pays.







Partenaire Stratégique



Monsieur NISHINO a noté que cette visite lui a permis d'obtenir une compréhension approfondie des aspirations et des défis du Burkina Faso en matière de stabilisation et de développement socio-économique.



D'autres sujets, tels que la Confédération des États du Sahel et les grandes rencontres que le Japon accueillera cette année, ont également été abordés lors des échanges.





Ouverture d'un Consulat Honoraire

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, le Burkina Faso a décidé, lors du Conseil des ministres du 9 janvier 2025, d'ouvrir un Consulat honoraire dans la Préfecture de Chiba au Japon. Monsieur Taido ISHIGE a été nommé Consul honoraire du Burkina Faso dans cette préfecture, visant à élargir le réseau consulaire burkinabè au Japon.





Cette rencontre et ces initiatives témoignent de l'engagement mutuel entre le Burkina Faso et le Japon pour un partenariat solide et bénéfique.