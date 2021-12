AFRIQUE Coopération : la Chine disposée à intensifier les échanges de haut niveau avec le Congo

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 6 Décembre 2021

Le Congo et la Chine entendent multiplier la coopération pour sauvegarder le véritable multilatéralisme et les intérêts communs des pays en développement. Ainsi rapporte le communiqué final sanctionnant la rencontre entre le président, Denis Sassou N’Guesso et le directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste chinois (PCC) et M.Yang Jiechi, le 5 décembre 2021, à Brazzaville.

La rencontre entre Denis Sassou-N ’Guesso et M. Yang Jiechi, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois, directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du PCC, augure des lendemains meilleurs entre le Congo et la Chine.



M.Yang Jiechi a souligné que, sous l’impulsion personnelle et la direction des deux chefs d’État, le partenariat de coopération stratégique global sino-congolais a fait des progrès à pas de géant indique le communiqué final qui a précisé que la Chine est disposée à intensifier les échanges de haut niveau avec le Congo et à travailler pour que les deux pays se soutiennent fermement sur les questions d'intérêt fondamental respectives, reflétant la spécialité et le niveau élevé de leur partenariat stratégique global.



Ce communiqué ajoute que, la Chine fera de la mise en œuvre des acquis de la 8ème Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine une opportunité de continuer à soutenir inlassablement le Congo dans sa lutte contre la pandémie, à valoriser et cultiver la nouvelle complémentarité et les nouveaux pôles de croissance dans la coopération bilatérale, et à promouvoir de manière progressive, la coopération pragmatique dans les domaines de la construction d’infrastructures, parcs industriels à fin d’appuyer le développement économique et social du Congo.



M.Yang Jiechi a indiqué que, la Chine et le Congo, deux pays en développement, partagent un large consensus sur les dossiers internationaux poursuit le document qui a noté, par ailleurs, que les deux parties devront multiplier la coopération dans la lutte conjointe contre l’unilatéralisme, pour sauvegarder le véritable multilatéralisme, l’équité, la justice internationale et les intérêts communs des pays en développement.



La même source mentionne que, le président Sassou a demandé à M. Yang Jiechi de communiquer au président XI Jinping ses meilleurs vœux et sincères félicitations pour le centième anniversaire du PCC tout en réitérant que la partie congolaise accorde une importance majeure au partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays, et en témoignant sa gratitude envers la partie chinoise pour son soutien précieux dans la lutte contre la Covid-19 et la reprise économique.



Denis Sassou N’Guesso, selon le document, a souligné que, le Congo attache fidèlement au principe d’une seule Chine, tout en espérant une coopération plus approfondie dans divers domaines tels que l’énergie, le façonnage, les transports et l’agriculture. Il a en outre, réaffirmé le souhait du Congo à œuvrer davantage avec la Chine à la coordination dans les affaires au sein de l’ONU et au niveau continental, à la lutte contre les actes unilatéralistes mais pour ceux du multilatéralisme, à la promotion commune du développement pacifique de l’Afrique et du monde.



M.Yang Jiechi a rencontré le jour même le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso conclut le communiqué final.













