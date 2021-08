Coopération : le président du CMT au Soudan pour "passer au crible un large éventail de questions"

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, est arrivé dimanche à Khartoum, dans la capitale soudanais pour une visite d'État de deux jours. À la tête d'une délégation, il a été accueilli au Palais présidentiel par son homologue soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan.



En début d'après-midi, les deux hommes d'État ont débuté des discussions au Palais présidentiel. Le chef de la transition tchadienne rencontrera également le 1er vice-président soudanais et des officiels tandis que la délégation tchadienne aura des discussions avec la partie soudanaise.



"Cette visite d’État nous permettra de passer au crible un large éventail des questions bilatérales et régionales de préoccupation commune, avec notre Homologue et frère le Général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition", selon le général Mahamat Idriss Deby.