Coronavirus : le Tchad va recevoir des kits de détection COVID 19

Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal a annoncé samedi que le laboratoire mobile offert par la coopération allemande au Tchad recevra d'ici une dizaine de jours des kits COVID 19 permettant d'effectuer des tests pour confirmer ou infirmer une éventuelle présence épidémique.



Il a pris part à Addis Abeba à la réunion d'urgence sur la flambée de l'épidémie du coronavirus. La rencontre visait à anticiper les actions, renforcer et préparer la riposte pour prémunir le continent africain de l'épidémie.



Les responsables de la santé publique se sont penchés sur les derniers développements de la situation de cette épidémie et les moyens de riposte de l'épidémie de la maladie à Conoravirus en Afrique.



Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal a expliqué que depuis le 23 janvier 2020, le Tchad a mis sur pied une cellule de crise sur le coronavirus qui a immédiatement commencé à réfléchir sur la préparation et la riposte à l’épidémie.



Le ministère tchadien de la Santé publique a pris contact avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad pour des conseils techniques, ainsi que l'ambassade de Chine pour intensifier leur collaboration étant donné que le Tchad abrite 3000 ressortissants chinois mais aussi une trentaine d’étudiants en Chine.



Quotidiennement, le ministère reçoit des informations actualisées de l'OMS sur le sujet.



Avec l’appui technique de l’OMS, le Tchad a mis sur pied : un comité de gestion de l’épidémie du COVID 19 qui se réunit chaque jour ; trois équipes de surveillances qui se relaient 24/24 heures à l’aéroport ; et un dispositif de lavage des mains à l’aéroport avec port de masque pour tout le personnel médical et non médical de l’aéroport.



La prise de température des passagers à l’arrivée est systématique, et une unité spéciale avec équipement de prise en charge a été aménagée à l’aéroport pour les cas suspects.



L’hôpital provincial de Farcha a été identifié comme hôpital pour accueillir des éventuels cas suspects, tandis que trois équipes d’intervention rapide (surveillance, prise en charge et suivi) sont mises en place.