SPORTS Côte d'Ivoire - Eléphants : le Coronavirus avorte le retour de Gervinho

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mars 2020







Toute suite nommé, le technicien français a fait, du retour de Gervais Yao Kouassi dit Gervinho, son bâton de pèlerin. Patrice Beaumelle a décidé de faire revenir en sélection, l’attaquant ivoirien de Parme qui avait été écarté par son prédécesseur, pendant près de deux ans.



Après l’avoir approché et échanger avec lui, l’ex-adjoint d’Hervé Renard semble avoir réussi à le convaincre. L'international ivoirien lui a finalement dit « oui » et devrait retrouver les Éléphants lors de la prochaine trêve internationale.



« Gervais a donné son accord pour être là dès le prochain regroupement international. C’est avec beaucoup de joie et de motivation qu’il retrouve l’équipe nationale », a déclaré un proche de l’international Ivoirien.



Ainsi, c’est fort probable que les supporters des Éléphants assistent au retour du Jaguar, à l’occasion de la double confrontation entre la Côte d’Ivoire et le Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.



Une compétition à laquelle Patrice Beaumelle a obligation de se qualifier de peur de voir son passage à la tête de la sélection nationale ivoirienne s’écourter.



