Côte d'Ivoire : Inondations mortelles à Abidjan, 24 décès et des dévastations

Les décès dus aux inondations sont fréquents en Côte d'Ivoire pendant la saison des pluies. Cependant, l'agence météorologique ivoirienne a souligné que les récentes précipitations ont été particulièrement intenses, atteignant plus de 200 millimètres dans certains quartiers, soit quatre fois la quantité habituelle en une journée.



Les quartiers informels sont particulièrement exposés en raison de systèmes d'évacuation des eaux pluviales insuffisants et de constructions précaires, souvent réalisées sans respecter les règles de zonage.



Les inondations et glissements de terrain ont également causé des dommages "importants" à travers la ville, inondant maisons et routes, a déclaré l'Office national de la protection civile de Côte d'Ivoire. Au moins 271 personnes piégées par les pluies ont été secourues avec succès.



L'année dernière, les autorités ont démoli des habitations construites le long d'une lagune à Abidjan pour prévenir des inondations meurtrières.