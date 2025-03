Côte d'Ivoire : Plus de 10 entreprises de transport interpellées pour non-respect du code de la route

Cette rencontre, qui s'est tenue le mardi 25 mars 2025, s'inscrit dans un cadre de dialogue constructif et de responsabilisation, visant à assurer le respect du code de la route et des obligations légales des entreprises de transport. Elle s'inscrit également dans le cadre des réformes visant à assainir et à moderniser le secteur des transports.





Oumar Sacko a souligné la gravité de la situation, rappelant que le non-respect des règles de sécurité met en danger la vie des usagers. Il a déploré le comportement récidiviste de certains conducteurs et a averti que si les transporteurs continuaient de négliger leurs obligations, cela compromettrait la sécurité des usagers et la qualité des services de transport.





Les transporteurs, représentés par le directeur général du Haut Conseil des Entreprises de Transports en Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim, ont plaidé pour une formation et un renforcement de leurs capacités afin de professionnaliser leurs conducteurs. Ils ont également exprimé le souhait d'améliorer leurs conditions de travail et de vie.





Cette initiative du DGTTC vise à réduire le nombre d'accidents de la route et à améliorer la sécurité des usagers en Côte d'Ivoire. Des mesures concrètes seront prises pour sanctionner les entreprises récidivistes et pour accompagner les transporteurs dans la mise en œuvre des réformes.