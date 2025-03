Côte d’Ivoire : des compagnies pétrolières américaines manifestent leur intérêt pour l’offshore ivoirien

En marge du CERAWeek 2025 à Houston, plusieurs compagnies pétrolières de premier plan ont annoncé leur intention d’investir dans l’offshore ivoirien. Le roadshow mené par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, commence à porter ses fruits.



Cinq compagnies pétrolières, dont deux majors du top 10 mondial, ont ainsi fait part de leur volonté d’engager des investissements significatifs en Côte d’Ivoire à l’issue de séances de travail stratégiques avec la délégation ivoirienne. Il s’agit de BP qui signe son grand retour en Côte d’Ivoire dix ans après son retrait du pays.



Le 12 mars, les représentants du géant britannique ont informé Mamadou Sangafowa Coulibaly de la décision de réinvestir dans l’exploration pétrolière ivoirienne. La compagnie brésilienne Petrobras quant à elle fera son entrée en Côte d’Ivoire. Magda Chambriard, PDG du groupe, a officialisé cette décision le 10 mars, à l’issue d’une rencontre avec le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly.



Le géant suisse du négoce pétrolier VITOL, déjà actif en Côte d’Ivoire à travers la distribution de produits pétroliers, a annoncé son intention d’étendre ses activités à l’exploration offshore. Par ailleurs, la société indépendante Vaalco Energy, basée à Houston, a affiché un intérêt accru pour quatre nouveaux blocs offshore. Ce nouvel engagement fait suite à l’acquisition de son premier bloc en Côte d’Ivoire en mars 2025, une transaction qui témoigne de la confiance croissante des compagnies pétrolières envers le marché ivoirien.



Murphy Oil, autre acteur majeur basé à Houston, a déjà pris une longueur d’avance. La société prévoit de réaliser son premier forage en Côte d’Ivoire avant fin 2025, selon Mamadou Sangafowa Coulibaly. Ces annonces d’investissements interviennent alors que les États-Unis réaffirment leur engagement aux côtés de la Côte d’Ivoire dans le développement de son secteur pétrolier.



Le 11 mars, en marge du CERAWeek, une réunion ministérielle a réuni plusieurs ministres africains des Hydrocarbures et Chris Wright, secrétaire américain à l’Énergie. Fait marquant, la Côte d’Ivoire était le seul pays francophone subsaharien invité, aux côtés des poids lourds du secteur que sont le Nigeria, l’Angola et l’Égypte. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly s’est félicité des résultats tangibles obtenus lors de cette première étape de ce roadshow américain.



Selon lui, les engagements exprimés par BP, Petrobras, Vitol et Vaalco sont une nouvelle preuve de la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel énergétique ivoirien. Il a rappelé que ces avancées s’inscrivent pleinement dans la vision du Président de la République Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d’Ivoire de se hisser parmi les dix plus grandes économies africaines.