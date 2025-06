Tchad : de nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ensuite, les lettres de créance de 04 autres nouveaux ambassadeurs. Ce sont : José Luis Demathos Agostinho d’Angola, Filbert Kouassi Gleglaud de la Côte d’Ivoire, Antoine Papadopoulos de la Grèce et Patricia Maria Oliveira Lima du Brésil.



C’est un diplomate chevronné ayant servi son pays en Espagne et en Côte d’ivoire que le Président angolais, João Lourenço, a désigné pour défendre les intérêts de son pays auprès de la République du Tchad. José Luis Demathos Agostinho rêve d’une seule chose : tirer vers le haut la coopération tchado-angolaise. A



u moment où le diplomate angolais prenait congé du président de la République, Filbert Kouassi, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d’ivoire au Tchad faisait le sens inverse. Diplomate de carrière, il a représenté son pays respectivement au Japon, en Suisse en Autriche et au Pays-Bas.



Au Tchad, Filbert Kouassi, a dans son viseur un objectif phare : rapprocher davantage le pays des éléphants au pays de Toumaï. Le nouveau diplomate ivoirien est titulaire d’un PhD en administration. Pour la Grèce, c’est Antoine Papadopoulos qui sera désormais l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Hellénique au Tchad avec résidence à Kinshasa en RDC.



Il envisage de jeter les bases d’une coopération fructueuse entre N’Djaména et Athènes. Diplomate chevronné, Antoine Papadopoulos a été par le passé Ambassadeur de son pays en Tunisie, au Portugal, en Ukraine et au Royaume de Belgique. Il totalise à ce jour, 25 ans de carrière diplomatique.



Patricia Maria Oliveira Lima, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil avec résidence au Cameroun est la dernière à remettre ses lettres de créance au Président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Brasília entend passer par cette diplomate, pour s’ouvrir à N’Djaména dans le domaine de l’Agriculture.



Les quatre derniers diplomates ayant présenté leurs lettres de créance au chef de l’Etat sont tous, des non-résidents.