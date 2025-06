Cameroun : trois trafiquants devant le tribunal pour commerce illégal d'écailles de pangolins à Ntui

Ce 26 juin 2025, devant le Tribunal de Première Instance de Ntui, trois personnes comparaîtront pour répondre des faits qui leur sont reprochés. En effet, elles sont poursuivies pour commercialisation illégale d'écailles de pangolins.



C’est au cours d'une opération coup de poing, menée par les agents du service de la faune de la délégation départementale des forêts et de la faune du Mbam et Kim, que ces trafiquants ont été arrêtés le 14 septembre 2023, en collaboration avec la police.



Les trois prévenus ont été arrêtés en possession de 91 kilogrammes d'écailles de pangolins géants dissimulées dans des sacs de céréales et de farine, alors qu'ils tentaient de les vendre. L'affaire a été examinée la dernière fois par le même tribunal le 22 mai dernier et a été renvoyée au 26 juin, date à laquelle le tribunal devrait rendre son verdict.



The Last Great Ape Organisation, également connue sous le nom de LAGA, une organisation chargée de l'application de la législation relative à la faune sauvage, assiste les autorités dans les procédures judiciaires. Il faut rappeler qu’un rapport de la Wildlife Justice Commission sur les pangolins, couvrant la période 2015-2024, révèle une baisse notable du trafic de pangolins.



Commentant ce rapport, Tah Kaba Eric, directeur adjoint de LAGA, a déclaré que le trafic de pangolins a diminué selon les rapports sur le terrain, avec moins de saisies qu'auparavant. Il a toutefois souligné que le trafic se poursuit, bien qu'avec moins d'intensité.



Les autorités chargées de l'application de la législation faunique ont joué un rôle important dans ce déclin. Le rapport de la Wildlife Justice Commission appelle donc tous les acteurs de la mise en application de la loi faunique, ainsi que les législateurs, à renforcer leurs efforts pour dissuader les trafiquants de pangolins.



C'est dans le cadre de la collaboration du gouvernement avec ses partenaires non gouvernementaux, en vue de la protection des pangolins, que ces trafiquants ont été arrêtés et sont poursuivis conformément aux dispositions de la loi faunique de 2024 qui régit désormais ce secteur.