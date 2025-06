Tchad : l’ENA définit les critères d’éligibilité au concours d’entrée 2025-2026

Lors d’un point de presse tenu ce 24 juin 2025, le directeur général de l’École Nationale d’Administration (ENA), Dr Mahamat Borgou Hadssa, a présenté les critères d’éligibilité au concours d’entrée au cycle normal de l’ENA pour l’année académique 2025-2026.



L’objectif de cette sortie médiatique, selon le DG, est d’éclairer l’opinion publique, en particulier les potentiels candidats, sur les dispositions complémentaires à l’arrêté n°3895 du 20 juin 2025 portant ouverture des concours d’accès à l’ENA.



Pour les candidats internes, le concours est ouvert aux fonctionnaires classés au minimum à la catégorie B, 2ème classe ou équivalent, et justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans cette catégorie. Ils doivent être âgés de 50 ans au plus à la date de dépôt de leur dossier. S’agissant des candidats externes, le concours est accessible aux titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, âgés de 40 ans au plus.



Les épreuves se tiendront dans plusieurs centres à travers le pays, notamment à Abéché, Bongor, Faya, Mao, Mongo, Moundou, Sarh et N’Djamena. Les candidats devront indiquer leur centre de composition, ainsi que leur choix parmi les 15 filières disponibles, réparties dans quatre grandes carrières proposées par l’école.