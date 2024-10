Côte d’Ivoire : des dispositions pour le bon fonctionnement de la campagne cacaoyère 2024-2025

Afin de garantir le bon déroulement de la campagne principale de commercialisation 2024-2025 du cacao, le Conseil du Café-Cacao (CCC) a, après approbation du gouvernement, arrêté des dispositions, a annoncé un communiqué signé de la direction générale du CCC, le 15 octobre 2024 à Abidjan.



Il s’agit, notamment, de la date du 1er octobre 2024 retenue comme date d’ouverture de la campagne principale cacao 2024-2025 et du prix garanti aux producteurs sur toute l’étendue du territoire qui est fixé à 1800 FCFA/Kg bord champ pour le cacao bien fermenté, séché et trié.



Toujours au titre de ces dispositions, le CCC a indiqué qu’aucune réfraction n’est autorisée sur le prix d’achat garanti de 1800 F CFA/Kg quel que soit le niveau de grainage observé. Le différentiel ramassage est fixé au barème à 100 FCFA/Kg et le seul prix admis à l’entrée des usines de conditionnement (hors transport) est celui fixé au barème qui est de 1900 FCFA/Kg.



Enfin, selon ces dispositions, le coût du transport du centre de collecte au port est déterminé à partir de la table officielle de TKM (Tonne Kilométrique) diffusée par le CCC et le renforcement du dispositif opérationnel de contrôle pour le respect du prix garanti au producteur. Par ailleurs, le Conseil du Café-Cacao a invité les producteurs à continuer de fournir du cacao de bonne qualité afin de redorer le label de l’origine Ivoire.



Quant aux acheteurs de produits et aux exportateurs, il leur est demandé non seulement davantage de vigilance et de rigueur sur la qualité du cacao à acheter, mais surtout le strict respect du prix minimum garanti. Dans ce communiqué, le CCC a rappelé qu’au 30 septembre 2024, le taux d’exécution des contrats de cacao pour la campagne 2023-2024, qui vient de s’achever, s’est établi à 91,97% contre 95,86% pour la campagne 2022-2023.