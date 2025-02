Côte d’Ivoire : la BAD apprécie l’installation de l’unité de transformation de manioc de N’douci

Le coordonnateur général du PSGOUV et du PA-PSGOUV, Non Karna Coulibaly, a effectué, le 07 février 2025, une visite sur les installations de l'unité semi-industrielle de transformation de manioc en attiéké du groupement Sanata de N'douci, en compagnie d'une délégation de la Banque africaine de Développement (BAD).



Le représentant du Canada au Conseil d'administration de la Banque africaine de Développement (BAD), qui finance le Projet d'Appui au Programme social du gouvernement (PA-PSGOUV), a salué le dynamisme des femmes de cette unité semi-industrielle située à N'Douci. « La BAD est fière de s'associer à une telle initiative et démontre son engagement à soutenir les priorités du gouvernement ivoirien dont l'ambition est de permettre aux populations de bénéficier des retombées de la croissance », a déclaré Edmond Wega.



Il a souligné que le Psgouv, initiative multisectorielle destinée aux populations vulnérables, est en harmonie avec la politique d'aide internationale du Canada. Selon lui, cette politique se concentre sur plusieurs axes, notamment le développement économique et social, ainsi que le renforcement des capacités des femmes et des jeunes.



Cette visite, a-t-il dit, a pour objectif de partager les expériences avec les divers acteurs engagés dans le projet, dans le but de garantir sa pérennité et de l'étendre à d'autres pays. Pour sa part, Drew Smith, directeur général des Affaires panafricaines au ministère des Affaires étrangères du Canada, a souligné l'importance de ce projet qui promeut l'égalité des sexes. Il a également précisé qu'il s'agit d'un projet intégré qui aide à la lutte contre la pauvreté.



En conséquence, le Canada, en tant que membre du Conseil d'administration de la BAD, intensifiera son appui à la réalisation efficace du projet. Grâce au PA-PsGouv, plus de trente femmes employées dans cette unité ont réussi à sortir de la précarité. La production d'attiéké, qui était de 350 kg par jour, a désormais dépassé les deux tonnes.