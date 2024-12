Côte d’Ivoire : lancement de l’opération « Epervier » pour baisser les accidents de la circulation

A l'approche des fêtes de fin d'année, une vaste opération de contrôle des documents afférents à la conduite des véhicules, dénommée "Epervier sur nos routes", se déroule depuis ce lundi 02 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, en vue de baisser l'incivisme et les accidents de la circulation qui ont atteint un pic au cours du dernier trimestre de l'année.



Cette opération de grande envergure a officiellement été lancée, ce jour, sur le territoire de la préfecture d'Abidjan. A l'initiative de la direction générale de la police nationale en collaboration avec le ministère des Transports, l'actualité est axée sur le contrôle des documents afférents à la conduite des véhicules et des engins à 2 et 3 roues, dont la visite technique et l'assurance, le contrôle des vitres teintées non d'origine et celui des plaques d'immatriculation non conformes.



Le commissaire divisionnaire-major, Roger Kollo Yéo, préfet de police d'Abidjan, représentant le directeur général de la police nationale et le directeur général des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC), Oumar Sacko et leurs équipes ont effectué une visite terrain dans les communes d'Abobo et de Cocody.



Selon le préfet de police d'Abidjan, cette opération fait suite à une précédente opération de 72 heures ayant permis de constater qu'un nombre important d'usagers de la route en Côte d'Ivoire circulent sans documents valables.



« Le corolaire de ces infractions sont les nombreux accidents de la circulation qui sont enregistrés. A Abidjan, ce sont en moyenne 600 accidents de la voie publique qui sont enregistrés par semaine » a-t-il indiqué.



Le directeur général des Transports terrestres et de la Circulation a, pour sa part, appelé les usagers à se conformer à la réglementation liée à la route. Dans leur ensemble, les automobilistes interrogés ont apprécié l'opération : « Elle est faite dans notre intérêt et pour le bien de tous ».



Durant toute la période que va durer l'opération, il s'agira essentiellement d'apporter des renseignements à la hiérarchie policière et des transports, de faire respecter la réglementation en vigueur en matière de police de la route, de réprimer les infractions au code de la route et de mettre à la disposition du Bureau central national Interpol tout engin roulant volé à l'international.



Le point de la situation aux environs de 11 heures, le 02 décembre, dans la préfecture de police d'Abidjan, faisait état de 116 infractions, dont 72 pour défaut d'attestation d'assurance, 34 pour défaut de certificat de visite technique et 10 pour des vitres teintées non d'origine.