Côte d’Ivoire : le pays ambitionne d’être l’Eléphant champion d’Afrique en Intelligence artificielle

La Côte d'Ivoire ambitionne d’être l'Éléphant champion d'Afrique en matière d'Intelligence artificielle (IA), a affirmé le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, le jeudi 13 mars 2025 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire.



Il présidait une double cérémonie. Notamment la remise officielle des documents de la Stratégie nationale de l'Intelligence artificielle (IA) et de la Stratégie nationale de la gouvernance des données, dont l’objectif est de positionner la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans l'adoption et l'intégration de l'IA, en garantissant une transformation inclusive et durable des secteurs clés pour améliorer la qualité de vie des citoyens.



Cette remise a été marquée également par le lancement officiel par le chef du gouvernement du Projet d'Appui au Renforcement de l'Administration électronique (PARAE) d’un coût de 59,7 milliards FCFA.



L’objectif principal visé par ce Projet est d’œuvrer à la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l’Administration et de réduire les coûts des services rendus par l’Administration publique, en réduisant les délais et en améliorant la transparence.



« Cette double cérémonie est un signal que le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé que nous apportions à la collectivité nationale et internationale. Je voudrais souhaiter que les opérateurs économiques, à travers le monde, retiennent que la Côte d'Ivoire s'est réveillée en matière d'IA. Ils sont les bienvenus pour que nous puissions réaliser ce que nous visons ensemble : être l'Éléphant champion d'Afrique en matière d'intelligence artificielle », a dit Robert Beugré Mambé.



Par la même occasion, il a invité la jeunesse ivoirienne à explorer l’univers de l’IA : « Vous avez là un grand champ d'opportunités très ouvert, parce que dans le plan d'action et la vision de la Côte d'Ivoire en matière d'intelligence artificielle, il y a de la matière, de l'opportunité, de la capacité.



Demain, les métiers de l'IA seront des métiers porteurs d'emplois, de croissance économique, d'inclusion sociale et de démocratie dans l'information et dans la qualité des services