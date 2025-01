AFRIQUE Côte d’Ivoire : le président Ouattara se félicite des avancées importantes en 2024

L'année 2024 a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées importantes et de maintenir sa dynamique de développement, de paix, de sécurité et de renforcement de la cohésion nationale, dans un contexte sous-régional et international difficile.

Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a déclaré que la modernisation de l‘armée ivoirienne est désormais effective. Il a rappelé que la voie du dialogue a permis le retour en Côte d'Ivoire, en novembre 2024, des deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Par ailleurs, Alassane Ouattara s'est félicité du rayonnement à l'échelle internationale de la Côte d'Ivoire sur les plans sportif, culturel et diplomatique.



À l'en croire, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) de football par la Côte d'Ivoire et par le sacre des Éléphants, Sur le plan diplomatique, le pays a rayonné à l'international depuis le 4 décembre 2024 avec l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'Attiéké.



Le président de la République s'est réjoui également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Enfin, il a félicité le courage et la persévérance du compatriote Zeynab Bancé qui vient de battre en décembre 2024 le Record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone.



Sur le plan économique, selon le président de la République, la Côte d'Ivoire a continué de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et à une gestion saine des finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 6,1 % en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Quant à l'endettement du pays, il demeure modéré, a assuré le chef de l'Etat, avec un stock de la dette du pays qui s'établit à 56% du PIB, contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA.



Par ailleurs, il a relevé que l'année 2024 a également vu la poursuite des investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications.



Dans le secteur de l'énergie, la politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et la récente mine d'or de Tanda. Dans le domaine éducatif, le nombre de collèges et de lycées publics a triplé, passant de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024.



Au niveau de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bondoukou et la construction en cours de celle d'Odienné permettront de passer de trois universités en 2011 à 10 universités en 2025.



Aussi, Alassane Ouattara a noté que la compétitivité des universités et grandes écoles ivoiriennes s'améliore également : « C'est le cas de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) classée meilleure université francophone en Afrique en 2024 après l'université Mohamed 5 du Maroc ».



En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit, a dit le chef de l'État. Désormais 80% les populations vivent à moins de 5 km des centres de santé contre 66% en 2011. Et à ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la Couverture Maladie universelle (CMU). La mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) se poursuit avec succès.



Désormais, a révélé Alassane Ouattara, 94 % des localités du pays ont accès à l'électricité. Grâce au Programme « Électricité pour Tous », 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexion au réseau électrique au tarif social de 1000 FCFA. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts afin de renforcer la capacité de production d'eau potable.



À cet égard, le Projet « Eau pour Tous », lancé en 2024, vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays.



Dans le cadre des actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles, le programme des Filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé avec 70 000 nouveaux ménages en 2025. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont, à ce jour, près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers aux investissements importants.



S'agissant des parents planteurs, le chef de l'État a soutenu que l'amélioration des revenus des producteurs a permis d'augmenter, de manière significative, le prix des champs du cacao qui a atteint 1800 FCFA contre un maximum de 1100 FCFA par le passé. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, a poursuivi Alassane Ouattara, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024 contre 846 000 tonnes en 2011.



Au niveau des fonctionnaires, les conditions de travail dans la Fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau Statut général de la Fonction publique, et avec une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires, tous les deux ans depuis 2014, a fait savoir Alassane Ouattara. Et le gouvernement a aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale.



Au titre de l'autonomisation et de la promotion des femmes, à travers le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus.





