Côte d’Ivoire : les points focaux engagent un dialogue sur le travail décent

Dans la dynamique de promouvoir des pratiques d’entreprises durables et responsables pour la réalisation d'un travail décent, les points focaux de la Côte d’Ivoire ont engagé un dialogue national, les 7 et 8 novembre 2024, à Abidjan-Cocody.



Il s’agit en effet pour les travailleurs (organisations syndicales), les employeurs et le gouvernement d’identifier des priorités communes et des domaines de collaboration, afin de libérer leur potentiel pour une croissance durable et inclusive.



« Le gouvernement, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, a engagé plusieurs réformes afin que chaque femme et homme vivant en Côte d'Ivoire puisse accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité », a indiqué Coulibaly Kassoum, inspecteur général, représentant le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, avant d’appeler à une « compréhension mutuelle » des parties prenantes.



« Nous continuerons à accompagner le gouvernement et les partenaires sociaux pour la promotion des pratiques d'entreprises durables », a promis N’Déye Koumba Diop, directrice pays de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).



Porte-parole des points focaux, Kobina Kouassi Emmanuel a, pour sa part présenté le plan d’actions comprenant une série d’initiatives concertées afin d’aboutir au travail décent en Côte d’Ivoire. Ce dialogue national bénéficie de l'appui de l'OIT, l'Union Européenne, la France et la Finlande.