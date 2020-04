Covid-19 : La Coton Tchad fait un important don pour appuyer la lutte

La Coton Tchad SN a offert lundi à la province du Logone Occidental une importante contribution en nature pour appuyer les autorités face à la pandémie de Covid-19. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ANADER de Moundou.



Ce don est composé de 250 seaux, 250 cartons de savon, 250 gants latex, 500 cartons de pâtes alimentaires, 250 bidons d'huile, et 2000 litres de gasoil.



L'apport, évalué à 13.762.500 Francs CFA, "pourra incontestablement apporter un coup de pouce pour la lutte contre cette maladie dans la province du Logone Occidental", a déclaré Djetene Jacob, représentant du directeur général de la Coton Tchad SN, Jacky Rivière.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental Dago Yacoub s'est félicité de l'appui de la Coton Tchad SN qui "n'a jamais failli et a toujours été aux côtés du Gouvernement, dans toutes les circonstances". Il a assuré que le don sera utilisé à bon escient.



Le carburant va servir à faciliter le déplacement des cellules de veille, tandis que les aliments seront distribués aux personnes placées en quarantaine ou confinées.



Dago Yacoub a rappelé que cette pandémie est internationale. "Dieu merci jusqu'à ce jour, le Tchad n'a enregistré aucun décès", a-t-il dit.



Globalement, la Coton Tchad SN apporte un soutien matériel de 50.250.000 Francs CFA qui se répartit entre sept provinces où l'entreprise opère. En plus du Logone Occidental, il s'agit du Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, la Tandjilé, le Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen-Chari.