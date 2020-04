Covid-19 : Le Tchad bénéficie de l'appui de ses partenaires

L'UNFPA a remis jeudi à N'Djamena, au siège du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, un don de 570 kits de lavage de mains. L'important don en matériel d'hygiène est destiné aux couches vulnérables et aux plus démunis.



Le représentant de la coordinatrice de l'UNFPA au Tchad, Laly Roger, a indiqué que "depuis que le Tchad a enregistré son premier cas, l'UNFPA s'est engagé à élaborer un plan pour accompagner le ministère de la Santé publique pour combattre le Covid-19."



L'UNFPA a fourni un appui au ministère de la Santé publique, notamment avec des véhicules pour le suivi, et des dispositifs de lavage de mains.



Réceptionnant le don, le coordonnateur du RJDLT, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a remercié l'UNFPA pour ses actes louables visant à accompagner les jeunesses dans la lutte contre le Covid-19.



14 centres de santé vont bénéficier de ces kits sanitaires.